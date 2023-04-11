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У Міноборони створили Офіс із підтримки змін, його очолила Юлія Марушевська 

11 квітня, 2023 вiвторок
18:24
Суспільство Міністерство оборони

У системі Міністерства оборони України створено Офіс із підтримки змін. Він готуватиме пропозиції до проєктів нормативно-правових актів із питань впровадження змін, використання донорської та технічної допомоги, залучатиме партнерів та моніторитиме результати імплементації змін

Про це повідомили на сайті міністерства. 

Головою Офісу із підтримки змін призначено громадську та політичну діячку Юлію Марушевську. Також до команди увійшли Арсен Жумаділов, Сергій Карпенко, Артур Переверзєв, Тетяна Харченко та Олег Шиманський. 

Основними завданнями новоствореного консультативно-дорадчого органу є:

  • підготовка пропозицій до проєктів нормативно-правових актів із питань впровадження змін для вдосконалення процесів оборонного менеджменту в системі Міноборони та планів заходів з їх реалізації;
  • надання пропозицій щодо визначення пріоритетів використання/спрямування донорської та технічної допомоги, що надається для впровадження змін;
  • методологічна підтримка та залучення партнерів у виконанні заходів, спрямованих на впровадження змін;
  • надання пропозицій щодо організації моніторингу результатів імплементації змін тощо.

"Офіс з підтримки змін – це команда незалежних експертів, які будуть флагманом у врегулюванні, спрощенні та втіленні пріоритетних реформ в Міністерстві оборони: від розробки законопроєктів та інших нормотворчих документів, реалізації проєктів державно-приватного партнерства й інвестпроєктів до допомоги на всіх ланках підрозділам Міноборони й органам військового управління ЗСУ у формуванні різноманітних технічних завдань для ефективного й оперативного втілення поставлених завдань. У тому числі – через публічні заходи з обговорення ініціатив і максимального залучення фахового середовища", – зазначили в Міноборони.

Міністр оборони Олексій Резніков додав, що до діяльності Офісу залучатимуть експертів і фахівців, які надаватимуть комплексну підтримку Міноборони та ЗСУ та супроводжуватимуть заходи із впровадження змін. 

"В Україні неймовірно багато фахівців, які можуть допомогти державі вибудувати правильні напрямки розвитку. І я вірю, що ініціатива створення Офісу сприятиме якісним та успішним трансформаціям в Міноборони", – сказав Резніков.

Діяльність Офісу із підтримки змін буде відкритою, про свою роботу він інформуватиме громадськість публічно, – запевнили в міністерстві.

У понеділок, 10 квітня, міністр оборони України Олексій Резніков затвердив склад Громадської антикорупційної ради при Міноборони

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