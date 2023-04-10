Резніков затвердив склад Громадської антикорупційної ради при Міноборони

Про це йдеться у facebook відомства.

Підписання наказу відбулося на підставі рішення, прийнятого Комісією із забезпечення проведення конкурсу з формування Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони України на засіданні 31 березня 2023 року.

До складу Громадської антикорупційної ради ввійшли:

Геращенко Олександр Володимирович – від ГО “Центр протидії рейдерству та корупції”

Григорян Артак Володійович – від ГО “Всеукраїнське об’єднання “Автомайдан”;

Грушовець Євген Анатолійович – від ВГО “Асоціація правників України”;

Кальницький Віталій Володимирович – від ГО “АНТИКОРУПЦІЙНА СОКИРА”;

Кривошея Геннадій Григорович – від ГО “Разом проти корупції”;

Масюк Віталій Володимирович – від ГО “НОВА ЧЕСНА УКРАЇНА”;

Ніколаєнко Тетяна Володимирівна – від ГО “СОРОРІТАС“;

Оджиковський Віталій Олегович – від ВГО “Асоціація правників України”;

Остапенко Дмитро Миколайович – від ВГО “Асоціація правників України”;

Піонтковський Костянтин Анатолійович – від ГО “Всеукраїнське об’єднання “Автомайдан”;

Прудковських Віктор Вячеславович – від ГО “АНТИКОРУПЦІЙНА СОКИРА”;

Свірко Олег Станіславович – від ГО “СОРОРІТАС”;

Трегуб Олена Миколаївна – від ГО“Незалежна антикорупційна комісія”;

Шуба Анастасія Вадимівна від – ГО “АНТИКОРУПЦІЙНА СОКИРА”;

Ярова Богдана Едуардівна – від ГО “СОРОРІТАС”.

Зазначається, що установче засідання ради відбудеться найближчим часом, після узгодження дати засідання з усіма обраними членами.