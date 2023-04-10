Резніков затвердив склад Громадської антикорупційної ради при Міноборони
У понеділок, 10 квітня, міністр оборони України Олексій Резніков затвердив склад Громадської антикорупційної ради при Міноборони
Про це йдеться у facebook відомства.
Підписання наказу відбулося на підставі рішення, прийнятого Комісією із забезпечення проведення конкурсу з формування Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони України на засіданні 31 березня 2023 року.
До складу Громадської антикорупційної ради ввійшли:
- Геращенко Олександр Володимирович – від ГО “Центр протидії рейдерству та корупції”
- Григорян Артак Володійович – від ГО “Всеукраїнське об’єднання “Автомайдан”;
- Грушовець Євген Анатолійович – від ВГО “Асоціація правників України”;
- Кальницький Віталій Володимирович – від ГО “АНТИКОРУПЦІЙНА СОКИРА”;
- Кривошея Геннадій Григорович – від ГО “Разом проти корупції”;
- Масюк Віталій Володимирович – від ГО “НОВА ЧЕСНА УКРАЇНА”;
- Ніколаєнко Тетяна Володимирівна – від ГО “СОРОРІТАС“;
- Оджиковський Віталій Олегович – від ВГО “Асоціація правників України”;
- Остапенко Дмитро Миколайович – від ВГО “Асоціація правників України”;
- Піонтковський Костянтин Анатолійович – від ГО “Всеукраїнське об’єднання “Автомайдан”;
- Прудковських Віктор Вячеславович – від ГО “АНТИКОРУПЦІЙНА СОКИРА”;
- Свірко Олег Станіславович – від ГО “СОРОРІТАС”;
- Трегуб Олена Миколаївна – від ГО“Незалежна антикорупційна комісія”;
- Шуба Анастасія Вадимівна від – ГО “АНТИКОРУПЦІЙНА СОКИРА”;
- Ярова Богдана Едуардівна – від ГО “СОРОРІТАС”.
Зазначається, що установче засідання ради відбудеться найближчим часом, після узгодження дати засідання з усіма обраними членами.
- Інформацію про те, що Міністерство оборони закуповує продукти для військових за цінами, значно вищими, ніж у роздрібних мережах Києва, 21 січня оприлюднило видання Дзеркало тижня із посиланням на угоду оборонного відомства про закупівлю продуктів.
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