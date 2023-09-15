Переважно суха погода, місцями туман: прогноз на найближчі вихідні від Наталки Діденко
16 та 17 вересня в Україні передбачається погода без опадів, місцями можливий туман. Дощитиме переважно в Карпатах
Про це інформує синоптик Наталка Діденко.
Холодний атмосферний фронт проходить Україною, йде з дощами та грозами. Завтра ми вже будемо в тиловій його частині, знову повертається антициклональне панування.
Тому вихідними, 16 та 17 вересня, в Україні очікується переважно суха погода.
Фото: Наталка Діденко
Український гідрометеорологічний центр попереджає про небезпечні метеорологічні явища 16 вересня вночі у південних та південно-східних областях.
На півдні пройдуть короткочасні дощі
У південних та південно-східних областях вночі пройдуть короткочасні дощі з грозами, а також у Карпатах, де таку погоду варто очікувати у найближчі два дні.
Температура повітря вночі буде +7...+12 °C, а на Закарпатті та півдні країни, 18 вересня в західних областях +13...+18 °C. Вдень температура повітря завтра буде +19...+24 °C, а у південній частині +22...+27 °C.
Вітер північно-східний з переходом на заході країни на південно-східний, 7-12 м/с.
Сухо буде у західних та північних областях
На заході та півночі країни вночі та вранці можливий туман, очікується мінлива хмарність.
17-18 вересня в більшості областей +22...+27 °C. Температура вночі +7...+12 °C, а впродовж дня передбачається +20...+25 °C.
Погода в столиці залишиться незмінною
У Києві в суботу та неділю дощів не буде. Прогнозується мінлива хмарність, без опадів, в області місцями туман.
Максимальна температура повітря в суботу ще набиратиме обертів, +22...+23 °C, а в неділю вже очікується +25...+26 °C. Температура вночі +7...+12 °C.
Вітер північно-східний 7-12 м/с.
Що очікувати наступного тижня
Наступний тиждень в Україні буде весь теплий та сухий, лише в середу атмосфера присунеться ближче дощами й невеликим похолоданням на заході та півночі.
Погода найближча буде без спеки й без холоду, суха, із панівним сонцем, ранковими туманами.
- Раніше синоптик писала, що в ці дні в окремих регіонах України можна очікувати дощі.
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