В Україну йде похолодання та грозові дощі: прогноз погоди на 14 вересня від Наталки Діденко
У четвер, 14 вересня, в окремих регіонах України можна очікувати дощі з грозами. Проте у Києві прогнозується тепла погода до +27 °C
Про це інформує Наталка Діденко.
Зазначається, що спочатку грозові дощі можна очікувати у західних, північних, місцями у центральних областях та на Одещині. Надалі, 15 вересня, негода дійде і до східної частини України.
Крім цього, можна очікувати зниження температури повітря.
Яку температуру очікувати завтра
Зазначається, що у західних областях температура становитиме +20...+26 °C. А на сході України буде +21...+24 °C. На решті території буде тепліше - +24...+29 °C.
"Зниження температури повітря через фронтальну діяльність пошириться на більшу частину України 15-го вересня", - написала синоптик.
У Києві буде тепло
У четвер, 14 вересня, у столиці очікується тепла погода, до +27 °C. Проте в другій половині дня чи надвечір можна очікувати дощі з грозою.
Вже 15 вересня буде похолодання, проте на вихідних знову потепліє.
- Вчора синоптик писала, що з четверга, 14 вересня, в Україну прийде холодний атмосферний фронт, який принесе дощі від заходу до сходу.
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