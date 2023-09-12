Синоптик Наталка Діденко розповіла, коли Україну накриє холодний атмосферний фронт з дощами
З четверга, 14 вересня, в Україну прийде холодний атмосферний фронт, який принесе дощі від заходу до сходу
Про це інформує Наталка Діденко.
Холодний атмосферний фронт зараз над Західною Європою, а впродовж 14-15 вересня вже очікується в Україні, він протягне дощі від західних до східних регіонів. Найбільше його відчують жителі заходу, де поки що справжнє літо.
Фото: Наталка Діденко
Удень 14 вересня на Правобережжі країни помірні короткочасні дощі, грози. Проте вихідними, 16-17 вересня, та надалі погода вирівняється і знову чекають сонячні дні.
Завтра у більшості регіонів очікується ясна погода
13 вересня в усій Україні ще - поле високого атмосферного тиску, тому опадів завтра не передбачається.
Температура повітря в середу найвища у західній частині, там до +26..+30 °C. У центрі та півдні протягом дня середи +23...+28 °C.
Мінімальна температура завтра у більшості областей +10...+16 °C.
Вітер південно-східний 5-10 м/с.
Схід і північ у прохолоді
У середу у східних та північних регіонах малохмарно
На сході та північному сході буде найсвіжіше, +20...+24 °C.
Вітер північно-східний 2-3 м/с.
У столиці буде тепло
13 вересня у Києві триватиме комфортна погода: ясно та без опадів. Максимальна температура удень до +27 °C.
У столиці дощ пройде ввечері 14 вересня, а також вночі та вранці 15 вересня. Відповідно, похолоднішає. З найближчих днів найхолоднішою в Києві буде п'ятниця.
- Учора Діденко писала, що протягом тижня у більшості областях України продовжуватиметься літо - пануватиме сонячна, тепла погода без дощів. Водночас найтепліше буде у західних регіонах.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.48 Купівля 37.48Продаж 38.19
- EUR Купівля 40.3Продаж 41.29
- Актуальне
- Важливе