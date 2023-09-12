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Синоптик Наталка Діденко розповіла, коли Україну накриє холодний атмосферний фронт з дощами

12 вересня, 2023 вiвторок
13:40
Суспільство Київ дощ

З четверга, 14 вересня, в Україну прийде холодний атмосферний фронт, який принесе дощі від заходу до сходу

Про це інформує Наталка Діденко.

Холодний атмосферний фронт зараз над Західною Європою, а впродовж 14-15 вересня вже очікується в Україні, він протягне дощі від західних до східних регіонів. Найбільше його відчують жителі заходу, де поки що справжнє літо. 

Фото: Наталка Діденко

Удень 14 вересня на Правобережжі країни помірні короткочасні дощі, грози. Проте вихідними, 16-17 вересня, та надалі погода вирівняється і знову чекають сонячні дні.

Завтра у більшості регіонів очікується ясна погода

13 вересня в усій Україні ще - поле високого атмосферного тиску, тому опадів завтра не передбачається.

Температура повітря в середу найвища у західній частині, там до +26..+30 °C. У центрі та півдні протягом дня середи +23...+28 °C.

Мінімальна температура завтра у більшості областей +10...+16 °C.

Вітер південно-східний 5-10 м/с.

Схід і північ у прохолоді

У середу у східних та північних регіонах малохмарно

На сході та північному сході буде найсвіжіше, +20...+24 °C.

Вітер північно-східний 2-3 м/с.

У столиці буде тепло

13 вересня у Києві триватиме комфортна погода: ясно та без опадів. Максимальна температура удень до +27 °C.

У столиці дощ пройде ввечері 14 вересня, а також вночі та вранці 15 вересня. Відповідно, похолоднішає. З найближчих днів найхолоднішою в Києві буде п'ятниця.

  • Учора Діденко писала, що протягом тижня у більшості областях України продовжуватиметься літо - пануватиме сонячна, тепла погода без дощів. Водночас найтепліше буде у західних регіонах.  

  

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