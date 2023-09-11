Найближчим часом в Україні триватиме тепло, опадів не очікується: прогноз погоди від Наталки Діденко

Про це інформує синоптик Наталка Діденко.

Так, у вівторок, 12 вересня, температура повітря у більшості областей України коливатиметься в межах +20...+26 °C.

У західних областях буде найтепліше, адже температура там сягатиме +25...+29 °C. Трохи прохолодніше, хоча також комфортно, буде у східній частині - +20...+24 °C.

В Україні найближчим часом не дощитиме

По всій території країни буде переважно сонячно. Ближче до середини тижня - дуже тепло.

Лише у Чернівецькій області пройдуть нерясні локальні дощі.

Натомість уже 14-15 вересня пройде атмосферний фронт із дощами й навіть трохи знизиться температура повітря.

У столиці - сонце та тепло

У Києві 12 вересня очікується суха сонячна погода. Максимальна температура сягатиме +25...+27 °C.

Водночас Наталка Діденко зазначає, що вночі буде легко дихати, очікується +11..+14 °C.