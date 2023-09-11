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Найближчим часом в Україні триватиме тепло, опадів не очікується: прогноз погоди від Наталки Діденко

11 вересня, 2023 понедiлок
13:21
Суспільство Погода, осінь

Протягом тижня у більшості областях України продовжуватиметься літо - пануватиме сонячна, тепла погода без дощів. Водночас найтепліше буде у західних регіонах

Про це інформує синоптик Наталка Діденко.

Так, у вівторок, 12 вересня, температура повітря у більшості областей України коливатиметься в межах +20...+26 °C.

У західних областях буде найтепліше, адже температура там сягатиме +25...+29 °C. Трохи прохолодніше, хоча також комфортно, буде у східній частині - +20...+24 °C.

В Україні найближчим часом не дощитиме

По всій території країни буде переважно сонячно. Ближче до середини тижня - дуже тепло.

Лише у Чернівецькій області пройдуть нерясні локальні дощі.

Натомість уже 14-15 вересня пройде атмосферний фронт із дощами й навіть трохи знизиться температура повітря.

У столиці - сонце та тепло

У Києві 12 вересня очікується суха сонячна погода. Максимальна температура сягатиме +25...+27 °C.

Водночас Наталка Діденко зазначає, що вночі буде легко дихати, очікується +11..+14 °C.

  • Відзначимо, у п'ятницю, 8 вересня, на території України також прогнозувалася тепла та сонячна погода без опадів.
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