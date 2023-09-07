В Україні буде сонячно й сухо: прогноз погоди на 8 вересня від Наталки Діденко
У п'ятницю, 8 вересня, на території України пануватиме тепла та сонячна погода. Опади не прогнозуються
Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.
"Сухо, сонячно, ранок, вечір - свіжі, аж гострі", - зазначила синоптик.
За її словами, температура повітря триматиметься на рівні +20...+25°C, на північному сході +18...+22°C, а на півдні України прогнозується до +28°C.
Яка погода очікується у столиці
У Києві 8 вересня, за словами Наталки Діденко, можна очікувати сонячну погоду. Температура сягатиме до +22°C
Проте, синоптик зазначає, що спекотна погода повернеться в Україну 12-13 вересня.Натомість дощі в Україні пройдуть разом із атмосферним фронтом 13-15 вересня.
- Напередодні у середу, 6 вересня, по всій території країни очікувалась сонячна та тепла погода, без опадів.
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