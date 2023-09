В Україні пануватиме суха та сонячна погода: прогноз на 7 вересня від Наталки Діденко

Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.



За її словами, у четвер повсюди пануватиме переважно сонячна суха повітряна маса, опадів не планується.

Водночас вже ранками можна побачити тумани.

Температура повітря впродовж дня триматиметься на рівні +22...+26°C. На північному сході коливатиметься від +19 °C до +22 °C, а на півдні сягатиме до +29 °C.

Яка погода очікується у столиці

У Києві четвер буде також із сонцем та свіжим комфортним повітрям, +22...+24 °C.

Синоптик зазначає, що далі погода в Україні буде такою ж гарною, як і зараз.