В Україні пануватиме суха та сонячна погода: прогноз на 7 вересня від Наталки Діденко
У четвер, 7 вересня, бабине літо в Україні ще триватиме. По всій території країни очікується сонячна та тепла погода, без опадів
Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.
За її словами, у четвер повсюди пануватиме переважно сонячна суха повітряна маса, опадів не планується.
Водночас вже ранками можна побачити тумани.
Температура повітря впродовж дня триматиметься на рівні +22...+26°C. На північному сході коливатиметься від +19 °C до +22 °C, а на півдні сягатиме до +29 °C.
Яка погода очікується у столиці
У Києві четвер буде також із сонцем та свіжим комфортним повітрям, +22...+24 °C.
Синоптик зазначає, що далі погода в Україні буде такою ж гарною, як і зараз.
- Напередодні у вівторок, 5 вересня, у більшості областях України прогнозувалася тепла і суха погода. Як повідомила синоптик. така тенденція триватиме і надалі, тож до кінця тижня очікується бабине літо.
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