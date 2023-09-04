Синоптик Наталка Діденко розповіла, коли в Україні очікується бабине літо

Про це інформує синоптик Наталка Діденко.

На 5 вересня антициклон з цікавою назвою Olenka зумовить в Україні суху погоду.

За даними синоптика, опадів переважно не буде. Однак дощитиме трохи на сході та в Приазовʼї.

Яка температура пануватиме у вівторок

Зазначається, що температура повітря очікується комфортною: +22...+26 °C. На півдні - трохи тепліше до +29 °C.

У столиці ж у вівторок буде сухо, а температура сягатиме +25 °C.

За словами Наталки Діденко, надалі в Україні пануватиме бабине літо - повсюди буде сухо, свіжо, не холодно.

Фото: Наталка Діденко