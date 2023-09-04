Синоптик Наталка Діденко розповіла, коли в Україні очікується бабине літо
У вівторок, 5 вересня, у більшості областях України пануватиме тепла і суха погода. Така тенденція триватиме і надалі, тож до кінця тижня очікується бабине літо
Про це інформує синоптик Наталка Діденко.
На 5 вересня антициклон з цікавою назвою Olenka зумовить в Україні суху погоду.
За даними синоптика, опадів переважно не буде. Однак дощитиме трохи на сході та в Приазовʼї.
Яка температура пануватиме у вівторок
Зазначається, що температура повітря очікується комфортною: +22...+26 °C. На півдні - трохи тепліше до +29 °C.
У столиці ж у вівторок буде сухо, а температура сягатиме +25 °C.
За словами Наталки Діденко, надалі в Україні пануватиме бабине літо - повсюди буде сухо, свіжо, не холодно.
Фото: Наталка Діденко
- Нагадаємо, 28 серпня в Україні зафіксували в 11 областях нові історичні рекорди температури повітря.
- 29 серпня у Києві були знову виявили три рекорди. Зокрема ніч на 29 серпня у Києві виявилась найтеплішою, адже температура не опустилася нижче +22,8 °C. Це на 2,7 °C перевищило попереднє рекордне значення 2015 року.
- Загалом за чотири дні у столиці зафіксували 11 температурних рекордів.
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