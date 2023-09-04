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Синоптик Наталка Діденко розповіла, коли в Україні очікується бабине літо

4 вересня, 2023 понедiлок
14:08
Суспільство

У вівторок, 5 вересня, у більшості областях України пануватиме тепла і суха погода. Така тенденція триватиме і надалі, тож до кінця тижня очікується бабине літо

Про це інформує синоптик Наталка Діденко.

На 5 вересня антициклон з цікавою назвою Olenka зумовить в Україні суху погоду.

За даними синоптика, опадів переважно не буде. Однак дощитиме трохи на сході та в Приазовʼї.

Яка температура пануватиме у вівторок

Зазначається, що температура повітря очікується комфортною: +22...+26 °C. На півдні - трохи тепліше до +29 °C.

У столиці ж у вівторок буде сухо, а температура сягатиме +25 °C.

За словами Наталки Діденко, надалі в Україні пануватиме бабине літо - повсюди буде сухо, свіжо, не холодно.

погода

Фото: Наталка Діденко

  • Нагадаємо, 28 серпня в Україні зафіксували в 11 областях нові історичні рекорди температури повітря.
  • 29 серпня у Києві були знову виявили три рекорди. Зокрема ніч на 29 серпня у Києві виявилась найтеплішою, адже температура не опустилася нижче +22,8 °C. Це на 2,7 °C перевищило попереднє рекордне значення 2015 року.
  • Загалом за чотири дні у столиці зафіксували 11 температурних рекордів.
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