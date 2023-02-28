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Переважно суха погода з помірним вітром: Наталка Діденко розповіла про перший день весни

28 лютого, 2023 вiвторок
13:21
Суспільство погода

Синоптик Наталка Діденко прогнозує в Україні першого березня переважно суху погоду, місцями з мокрим снігом, вітер буде помірним, рвучкий

Про це інформує синоптик Наталка Діденко.

1 березня в Україні очікується переважно суха погода, лише в Сумській, Харківській та Луганській областях можливий невеликий мокрий сніг.

Вітер завтра буде північно-західний, помірний, часом рвучкий.

Температура повітря в Україні найближчої ночі становитиме -1-5 градусів, протягом дня середи передбачається +2+5 градусів, у південній частині України та на Закарпатті +5+10 градусів.

У Києві календарна весна прийде зі співочими пташками, хмарним небом, але без якихось суттєвих опадів, вночі підмерзне до -3 градусів, вдень 1 березня очікується +1+3 градуси. 

Діаграма-кардіограма початку весни спокійна, без відхилень, з незначними природними коливаннями.

Прогноз погоди
новини Києва
Погода з Наталкою Діденко
погода в Україні
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