Переважно суха погода з помірним вітром: Наталка Діденко розповіла про перший день весни
Синоптик Наталка Діденко прогнозує в Україні першого березня переважно суху погоду, місцями з мокрим снігом, вітер буде помірним, рвучкий
Про це інформує синоптик Наталка Діденко.
1 березня в Україні очікується переважно суха погода, лише в Сумській, Харківській та Луганській областях можливий невеликий мокрий сніг.
Вітер завтра буде північно-західний, помірний, часом рвучкий.
Температура повітря в Україні найближчої ночі становитиме -1-5 градусів, протягом дня середи передбачається +2+5 градусів, у південній частині України та на Закарпатті +5+10 градусів.
У Києві календарна весна прийде зі співочими пташками, хмарним небом, але без якихось суттєвих опадів, вночі підмерзне до -3 градусів, вдень 1 березня очікується +1+3 градуси.
Діаграма-кардіограма початку весни спокійна, без відхилень, з незначними природними коливаннями.
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