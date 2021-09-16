"Перевіряється версія про умисне вбивство": слідство щодо загибелі Чорновола триває, - ОГП

Про це повідомили Укрінформу в Офісі генпрокурора.

“Розслідування кримінального провадження за фактом ДТП, в якій загинув Чорновіл, триває і здійснюється слідчими Національної поліції. Слідством перевіряється скоєння умисного вбивства”, - заявили в ОГП.

У відомстві зазначили, що згідно з висновком комплексної комісійної судово-медичної, транспортно-трасологічної та автотехнічної експертиз 2018 року, встановлено, що ушкодження є такими, що сформувалися внаслідок травм людини, яка перебувала у салоні авто при зіткненні з перешкодою.



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“У матеріалах не міститься інформації про ушкодження, які мали б ознаки ударної дії тупого предмета з обмеженою травмуючою поверхнею, в тому числі “кастета”, що виходили б за межі комплексу характерних ушкоджень пасажира при ДТП”, - заявили в Офісі генпрокурора.