"Перевіряється версія про умисне вбивство": слідство щодо загибелі Чорновола триває, - ОГП
Слідство у справі про загибель політика і дисидента В’ячеслава Чорновола триває
Про це повідомили Укрінформу в Офісі генпрокурора.
“Розслідування кримінального провадження за фактом ДТП, в якій загинув Чорновіл, триває і здійснюється слідчими Національної поліції. Слідством перевіряється скоєння умисного вбивства”, - заявили в ОГП.
У відомстві зазначили, що згідно з висновком комплексної комісійної судово-медичної, транспортно-трасологічної та автотехнічної експертиз 2018 року, встановлено, що ушкодження є такими, що сформувалися внаслідок травм людини, яка перебувала у салоні авто при зіткненні з перешкодою.
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“У матеріалах не міститься інформації про ушкодження, які мали б ознаки ударної дії тупого предмета з обмеженою травмуючою поверхнею, в тому числі “кастета”, що виходили б за межі комплексу характерних ушкоджень пасажира при ДТП”, - заявили в Офісі генпрокурора.
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