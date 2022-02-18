Перевозили Porsche та Bentley: в Атлантичному океані через пожежу на судні евакуювали екіпаж, корабель лишився дрейфувати у водах
За 90 морських миль від португальських Азорських островів на 200-метровому судні спалахнула пожежа у вантажному відсіку
Про це повідомляє CNN.
За даними ВМС Португалії, екіпаж у складі 22 осіб евакуювали до місцевого готелю.
Відомо, що власники судна намагаються організувати буксирування, проте пожежа ще триває.
На даний момент корабель продовжує дрейфувати у водах океану, за ним стежить корабель берегової охорони Португалії.
У Porsche та Volkswagen підтвердили CNN, що серед вантажу були автомобілі компаній. Крім того, вони контактують з дилерами, аби попередити клієнтів про проблему.
Наразі невідомо, що стало причиною виникнення пожежі і якої шкоди завдав вогонь.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
28.21
Купівля 28.21Продаж 28.54
-
EUR
Купівля 32Продаж 32.49
- Актуальне
- Важливе