Перевозили Porsche та Bentley: в Атлантичному океані через пожежу на судні евакуювали екіпаж, корабель лишився дрейфувати у водах

Про це повідомляє CNN.



За даними ВМС Португалії, екіпаж у складі 22 осіб евакуювали до місцевого готелю.



Відомо, що власники судна намагаються організувати буксирування, проте пожежа ще триває.



На даний момент корабель продовжує дрейфувати у водах океану, за ним стежить корабель берегової охорони Португалії.



У Porsche та Volkswagen підтвердили CNN, що серед вантажу були автомобілі компаній. Крім того, вони контактують з дилерами, аби попередити клієнтів про проблему.



Наразі невідомо, що стало причиною виникнення пожежі і якої шкоди завдав вогонь.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb