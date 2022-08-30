Перейшли на бік окупантів: трьом експоліцейським з Донеччини оголосили підозри в колабораціонізмі

Про це повідомили в telegram-каналі Офіса Генерального прокурора.

Стало відомо, що на початку липня 2022 року експоліцейські обійняли посади "інспекторів відділу державної автоінспекції з обслуговування адміністративної території м. Маріуполь управління Державтоінспекції міністерства внутрішніх справ ДНР".

До обов’язків псевдоправоохоронців входила незаконна перевірка правил експлуатації маріупольцями транспортних засобів та супроводження колон військової техніки РФ.

"За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури їм заочно повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України)", - йдеться у повідомленні.

28 серпня у Михайлівці, що у Мелітопольському районі, знайшли повішеним Андрія Рижкова, який називав себе керівником окупаційної поліції.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb