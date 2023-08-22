Перейшов на бік рашистів: прикордонника підозрюють у зраді та дезертирстві

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Чоловік потрапив у полон українських захисників під час боїв у районі селища Нескучне на Донеччині у червні цього року.

Раніше він обіймав посаду начальника ракетно-артилерійського відділення прикордонної комендатури швидкого реагування "Новотроїцьке" у Донецькій області. На початку березня 2022 року чоловік залишив місце служби й утік до тимчасово захопленого селища Нікольське Маріупольського району, де мешкають його родичі.

Там він вступив до лав окупаційного "МВС ДНР", після того, як пройшов "співбесіду" з представниками російських спецслужб та командування регулярних військ РФ.

Згідно з документами, експрикордонник брав безпосередню участь у бойових діях проти Сил оборони на південному фронті, займав вогневі позиці поблизу ворожих блокпостів, які мали стримувати просування українських військ на Маріупольському напрямку.

Йому повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111) і дезертирство, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 408).

Фото: СБУ

Наразі підозрюваний перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув’язнення із конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.