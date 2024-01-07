Періс Гілтон та підбірка її найкращих ролей у кіно
Періс Гілтон — американська фотомодель, акторка, співачка, благодійниця, світська левиця, спадкоємиця сімейного бізнесу — найбільшої у світі мережі готелів і курортів Hilton
Будинок воскових фігур (2005)
Країна: США, Австралія
Жанр: Жахи / Фільми
IMDB 5.5
Сюжет: Автомобіль ламається, і компанії молодих людей доводиться звернутися по допомогу до мешканців маленького покинутого містечка. Головною пам'яткою цієї місцевості є будинок з великою кількістю реалістичних воскових фігур...
Блондинка в шоколаді (2006)
Країна: США, Мексика
Жанр: Комедія / Фільми
IMDB 1.7
Сюжет: Група дівчат у престижному університеті Майамі готується до найважливішої події. Попереду конкурс журналу FHM на найкрутіше дівчаче студентське товариство. Приз – обкладинка журналу та вечірка. У панянок є всі шанси - беззаперечний лідер суспільства Вікторія зібрала компанію собі до ладу: всі красиві, стильні та з найзаможніших сімей. Але поки вони мріють про обкладинку...
Красуня та потвора (2007)
Країна: США
Жанр: Комедія / Мелодрама / Фільми
IMDB 2.0
Сюжет: Нет Купер, з юності вражений красою Крістабель Еббот, багато років у розлуці розшукує свою кохану. Крістабель все ще незаміжня і напрочуд гарна собою, але... нерозлучна зі своєю несимпатичною компаньйонкою Джун Фіггс. Бажаючи позбутися Джун, Нет підшукує для неї бойфрендів, але наймані коханці відмовляються мати з нею справу навіть за гроші...
Генетична опера (2008)
Країна: США
Жанр: Жахи / Мюзикл / Фантастика / Фільми
IMDB 6.4
Сюжет: 2056 рік. Світом проноситься пандемія відмов людських органів. Гігантська корпорація вигадує легкий спосіб придбання органів, за яким криються жахливі махінації, включаючи нелегальний перепродаж вже використаних сердець...
Американський мем (2018)
Країна: США
Жанр: Документальні / Фільми
IMDB 6.1
Сюжет: У центрі сюжету знаходяться одні з найвідоміших інтернет-знаменитостей сучасності, до яких увійшли Періс Хілтон, Бріттані Фурлан, Джон Островський і Кирило Бічуцький. Всі ці люди здобули широке визнання в соціальних мережах, завдяки чому їм вдалося побудувати власні онлайн-імперії, постійно привертаючи увагу мільйонів шанувальників у всьому світі. Однак...
Одна вночі (2022)
Країна: Фінляндія, США
Жанр: Новинки / Фільми / Жахи
IMDB 3.6
Сюжет: Розрив відносин з коханою людиною шокує Вікі. Раптом вона залишається на самоті і впадає в тяжку депресію. Щоб хоч якось прийти до тями, дівчина вирішує усамітнитись у невеликому лісовому будиночку, що належить її подрузі. Так героїня опиняється в ізоляції від великого світу та починає заробляти гроші за допомогою демонстрації свого тіла на сайтах для дорослих...
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