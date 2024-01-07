Періс Гілтон та підбірка її найкращих ролей у кіно

Будинок воскових фігур (2005)

Країна: США, Австралія

Жанр: Жахи / Фільми

IMDB 5.5

Сюжет: Автомобіль ламається, і компанії молодих людей доводиться звернутися по допомогу до мешканців маленького покинутого містечка. Головною пам'яткою цієї місцевості є будинок з великою кількістю реалістичних воскових фігур...

Блондинка в шоколаді (2006)

Країна: США, Мексика

Жанр: Комедія / Фільми

IMDB 1.7

Сюжет: Група дівчат у престижному університеті Майамі готується до найважливішої події. Попереду конкурс журналу FHM на найкрутіше дівчаче студентське товариство. Приз – обкладинка журналу та вечірка. У панянок є всі шанси - беззаперечний лідер суспільства Вікторія зібрала компанію собі до ладу: всі красиві, стильні та з найзаможніших сімей. Але поки вони мріють про обкладинку...

Красуня та потвора (2007)

Країна: США

Жанр: Комедія / Мелодрама / Фільми

IMDB 2.0

Сюжет: Нет Купер, з юності вражений красою Крістабель Еббот, багато років у розлуці розшукує свою кохану. Крістабель все ще незаміжня і напрочуд гарна собою, але... нерозлучна зі своєю несимпатичною компаньйонкою Джун Фіггс. Бажаючи позбутися Джун, Нет підшукує для неї бойфрендів, але наймані коханці відмовляються мати з нею справу навіть за гроші...

Генетична опера (2008)

Країна: США

Жанр: Жахи / Мюзикл / Фантастика / Фільми

IMDB 6.4

Сюжет: 2056 рік. Світом проноситься пандемія відмов людських органів. Гігантська корпорація вигадує легкий спосіб придбання органів, за яким криються жахливі махінації, включаючи нелегальний перепродаж вже використаних сердець...

Американський мем (2018)

Країна: США

Жанр: Документальні / Фільми

IMDB 6.1

Сюжет: У центрі сюжету знаходяться одні з найвідоміших інтернет-знаменитостей сучасності, до яких увійшли Періс Хілтон, Бріттані Фурлан, Джон Островський і Кирило Бічуцький. Всі ці люди здобули широке визнання в соціальних мережах, завдяки чому їм вдалося побудувати власні онлайн-імперії, постійно привертаючи увагу мільйонів шанувальників у всьому світі. Однак...

Одна вночі (2022)

Країна: Фінляндія, США

Жанр: Новинки / Фільми / Жахи

IMDB 3.6

Сюжет: Розрив відносин з коханою людиною шокує Вікі. Раптом вона залишається на самоті і впадає в тяжку депресію. Щоб хоч якось прийти до тями, дівчина вирішує усамітнитись у невеликому лісовому будиночку, що належить її подрузі. Так героїня опиняється в ізоляції від великого світу та починає заробляти гроші за допомогою демонстрації свого тіла на сайтах для дорослих...