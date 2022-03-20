Перша хвиля допомоги починає потрохи згасати, потреба в гуманітарці росте, - УЗ закликала поляків приносити на вокзал Перемишля допомогу українцям

Про це "Укрзалізнция" повідомила в Telegramm.



"Перша хвиля допомоги починає потрохи згасати. Європейці мобілізувалися перші тижні війни та щодня везли десятки тонн допомоги до кордонів з Україною. Наразі обсяги допомоги зменшуються, але потреба в гуманітарці у містах, які знищуються російськими орками тільки росте", – йдеться у повідомленні.



В держкомпанії нагадали, що координаційний пункт УЗ для доставки гуманітарної допомоги працює в Перемишлі на вокзалі "Перешиль-Головний" (Plac Legionow, 1, зі сторони 4 колії).



"Наш координаційний пункт працює в Перемишлі: для того щоб передати допомогу в Україну достатньо привезти її у Перемишль на залізничний вокзал", – повідомили в компанії.



"Закликайте ваших друзів, знайомих, організації, які прагнуть підтримувати Україну - збирати та передавати гуманітарну допомогу. Працюють пункти транспортування допомоги в Україну через Польщу", – додала УЗ.



Нагадаємо, Міністерство соціальної політики України та мережа супермаркетів "Сільпо" співпрацюватимуть для забезпечення гумдопомогою вразливі категорії мешканців.