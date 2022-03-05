Перша леді Туреччини закликала зупинити війну в Україні
Еміне Ердоган, дружина президента Туреччини Реджепа Ердогана, записала відеозвернення на підтримку народу України
Відео оприлюднила перша леді України Олена Зеленська у Facebook.
"Я хочу, щоб ви знали, що я глибоко засмучена нападами на Україну. Туреччина уважно слідкує за всіма новинами. Турецький народ молиться за добрих людей України. Ми просимо Аллаха, щоб щонайшвидше запанував мир і щоб жодна людина не постраждала. Протягом багатьох років ми намагаємось зупинити війни та конфлікти, які тривають у багатьох частинах світу. Факт того, що Україна зараз переживає той самий досвід, лише розпалив вогонь, який ми хочемо загасити", - сказала Ердоган.
Еміне Ердоган закликала припинити війну.
"Діти повинні піднімати голову лише для того, щоб спостерігати, як повітряні кулі злітають у небо, а не дивитися на бомби, що падають на них", - наголосила вона.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 30.57
-
EUR
Купівля 32.93Продаж 34.24
- Актуальне
- Важливе