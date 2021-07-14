"Перша причина - здоров'я": Мендель пояснила, чому пішла з посади прессекретаря президента
Юлія Мендель розповіла, чому пішла з посади прессекретаря президента. Одна з причин - проблеми зі здоров'ям
Про це вона розповіла в інтерв'ю "КП в Україні".
"І я не психанула, не прийняла рішення про відхід моментально. Ми з Михайлом Михайловичем Подоляком обговорювали можливість мого звільнення, я говорила, що у мене є питання, які я не можу вирішити в цьому графіку. Перша причина мого відходу – здоров'я. Воно у мене дуже погіршилося. У мене навантаження було в рази більше, ніж у будь-якого іншого прессекретаря, і це дало знати. Я вже близько 3 місяців лікуюся. І думаю, що відновилася відсотків на 80", – сказала Мендель.
Вона додала, що зробила в ОПУ все, що змогла.
"Ну і друга причина: коли вже почалося лікування, я задумалася над тим, куди йти далі. Те, що хотіла зробити в Офісі, я зробила – налагодила систему. Мій послідовник, може, це і не оцінить, але точно знаю, йому буде набагато легше", – зазначила Мендель.
За її словами, для Зеленського її рішення також було несподіванкою до певної міри, але він увійшов в положення і поставився з розумінням.
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