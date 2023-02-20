Перша ракетка України перемогла росіянку на турнірі WTA в Дубаї

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Калініна, яка займає у світовому рейтингу 33 місце, перемогла Кудерметову (11) за рахунком - 6:3, 5:7, 7:5.

Після гри перша ракетка України відмовилася тиснути руку суперниці.

WTA (Жіноча тенісна асоціація) не відсторонила росіян та білорусів від змагань після повномасштабної агресії РФ проти України та дозволила їм виступати в нейтральному статусі.

У другому колі Ангеліна Калініна зустрінеться з іншою представницею України - Даяною Ястермською.

Турнір WTA

Дубай, ОАЕ

20 лютого

Жінки. Перше коло

Ангеліна Калініна (Україна) – Вероніка Кудерметова 6:3, 5:7, 7:5