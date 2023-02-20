Перша ракетка України перемогла росіянку на турнірі WTA в Дубаї
Українська тенісистка Ангеліна Калініна переграла росіянку Вероніку Кудерметову на турнірі в ОАЕ
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Калініна, яка займає у світовому рейтингу 33 місце, перемогла Кудерметову (11) за рахунком - 6:3, 5:7, 7:5.
Після гри перша ракетка України відмовилася тиснути руку суперниці.
WTA (Жіноча тенісна асоціація) не відсторонила росіян та білорусів від змагань після повномасштабної агресії РФ проти України та дозволила їм виступати в нейтральному статусі.
У другому колі Ангеліна Калініна зустрінеться з іншою представницею України - Даяною Ястермською.
Турнір WTA
Дубай, ОАЕ
20 лютого
Жінки. Перше коло
Ангеліна Калініна (Україна) – Вероніка Кудерметова 6:3, 5:7, 7:5
- 12 лютого президент МОК Томас Бах назвав участь росіян та білорусів у тенісних турнірах прецедентом, який дозволяє їх повернути до змагань в інших видах спорту.
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