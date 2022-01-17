Перша в ЄС: Іспанія обмежить рекламу криптовалют блогерами у соцмережах
Іспанія першою в Євросоюзі обмежить рекламу криптовалют та інших цифрових активів з боку популярних блогерів у соцмережах на законодавчому рівні
Про це повідомляє урядова газета країни.
За таку рекламу без повідомлення влади блогерам загрожуватимуть штрафи до 300 000 євро.
Зазначається, що це перше подібне рішення в ЄС.
Повноваження щодо регулювання реклами отримала Національна комісія з фондового ринку Іспанії.
"Влада Іспанії вважає, що реклама може нашкодити недосвідченим інвесторам, які не знаються на технології і не усвідомлюють пов'язаних з нею ризиків", - йдеться у повідомленні.
Як відомо, обмеження на рекламу набудуть чинності за місяць.
Блогери та їх спонсори повинні будуть щонайменше за 10 днів повідомляти владу про пости, якщо їхня аудиторія в Іспанії перевищує 100 000 користувачів, інакше їм загрожуватимуть штрафи до 300 000 євро.
Усі блогери будуть зобов'язані звітувати про винагороди за рекламу криптовалют – йдеться не лише про виплати грошей, а й інші способи.
Також їх зобов'яжуть розміщувати "чіткі, збалансовані, нейтральні та чесні" повідомлення про ризики, які несуть криптовалюти: що вони не регулюються та можуть призвести до втрати всіх інвестованих грошей.
"Численні рекламні кампанії та підвищення вартості криптоактивів сприяли зростанню їхньої привабливості.
Це могло надихнути індивідуальних інвесторів вкладати гроші в ці активи, не маючи при цьому достатньої інформації про їхню природу та пов'язані ризики. Комісія та Банк Іспанії раніше вже попереджали про складність цієї технології, волатильність та потенційну недостатню ліквідність цих предметів інвестицій", - пише урядова газета.
В іспанській владі очікують, що регулювання внесе "деякий порядок" у рекламі криптовалют - не лише через традиційні ЗМІ, а й через блогерів, заявив FT керівник Комісії з фондового ринку Родріго Буенавентура.
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