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Перше зернове судно із каравану з трьох кораблів уже прибуло до Стамбула, - міноборони Туреччини

6 серпня, 2022 субота
16:47
Економіка

Перше судно з каравану з трьох кораблів, що вийшли з України, уже прибуло до Стамбула, де невдовзі відбудеться його перевірка

Про це повідомляє міністерство оборони Туреччини.

"Судно Navi Star під прапором Панами, яке вирушило з України до Ірландії з Одеського порту з 33 тисячами тонн кукурудзи, досягло призначеного місця на півночі Стамбула та кинуло якір. Найближчим часом судно буде проінспектовано Спільним координаційним центром", - йдеться у повідомленні у твітер.

  • Нагадаємо, вранці 5 серпня з портів Одещини вирушив караван суден з українським збіжжям: на борту трьох балкерів 57 тисяч тонн української кукурудзи

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Новини
Туреччина
зерно
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