Перше зернове судно із каравану з трьох кораблів уже прибуло до Стамбула, - міноборони Туреччини
Перше судно з каравану з трьох кораблів, що вийшли з України, уже прибуло до Стамбула, де невдовзі відбудеться його перевірка
Про це повідомляє міністерство оборони Туреччини.
"Судно Navi Star під прапором Панами, яке вирушило з України до Ірландії з Одеського порту з 33 тисячами тонн кукурудзи, досягло призначеного місця на півночі Стамбула та кинуло якір. Найближчим часом судно буде проінспектовано Спільним координаційним центром", - йдеться у повідомленні у твітер.
- Нагадаємо, вранці 5 серпня з портів Одещини вирушив караван суден з українським збіжжям: на борту трьох балкерів 57 тисяч тонн української кукурудзи
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