Перші 30 танків Abrams мають забезпечити логістику ЗСУ, - Згурець

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Особливості наступу ЗСУ полягає в тому, що захисники мають пробиватися через заміновану оборону противника. Пам'ятаємо штурми 47-ї бригади ЗСУ, які велися з Leopard і Bradley. Танки виходять на мінне поле, зупиняються й стають об'єктами атак ворожих гелікоптерів й протитанкових засобів. Після цього було зроблено висновки й змінено підходи щодо протискання оборони ворога. Ставки було зроблено на малі піхотні підрозділи й роботу саперів", - нагадав Згурець.

За словами експерта, роль танків є значною, але залишається їхня вразливість з огляду на велику кількість протитанкових засобів.

"Танки Abrams треба сприймати, як перший крок для забезпечення тривалого постачання. Танки Abrams є іншими в порівнянні з Leopard. Вони потребують набагато більше палива, забезпечення, вони важкі. Перші 30 танків Abrams мають забезпечити логістику ЗСУ і потім можна буде збільшувати кількість танків, яких в американців є достатньо. Постачання Abrams є загальним трендом відданості США щодо своїх обіцянок", - підкреслив Згурець.