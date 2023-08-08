Перші 30 танків Abrams мають забезпечити логістику ЗСУ, - Згурець
Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець вважає, що постачання Abrams є загальним трендом відданості США щодо своїх обіцянок
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Особливості наступу ЗСУ полягає в тому, що захисники мають пробиватися через заміновану оборону противника. Пам'ятаємо штурми 47-ї бригади ЗСУ, які велися з Leopard і Bradley. Танки виходять на мінне поле, зупиняються й стають об'єктами атак ворожих гелікоптерів й протитанкових засобів. Після цього було зроблено висновки й змінено підходи щодо протискання оборони ворога. Ставки було зроблено на малі піхотні підрозділи й роботу саперів", - нагадав Згурець.
За словами експерта, роль танків є значною, але залишається їхня вразливість з огляду на велику кількість протитанкових засобів.
"Танки Abrams треба сприймати, як перший крок для забезпечення тривалого постачання. Танки Abrams є іншими в порівнянні з Leopard. Вони потребують набагато більше палива, забезпечення, вони важкі. Перші 30 танків Abrams мають забезпечити логістику ЗСУ і потім можна буде збільшувати кількість танків, яких в американців є достатньо. Постачання Abrams є загальним трендом відданості США щодо своїх обіцянок", - підкреслив Згурець.
- Сполучені Штати Америки почали навчання українців на танках Abrams у травні в Німеччині. Для цього зі США прибули танки М1 Abrams, призначені суто для тренувань, а не для відправлення в Україну.
- Тоді ж у травні міністр оборони США Ллойд Остін повідомляв, що Сполучені Штати передадуть Україні танки Abrams на початку осені 2023 року. "Абрамси", передбачені для України (31 танк), протягом кількох місяців проходили ремонт і підготовку. Цими вихідними згадані танки офіційно схвалили для передачі.
- Першу партію танків Abrams, які США надають Україні, схвалили для відправлення. Танки мають прибути в Україну на початку осені
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