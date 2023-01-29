Перші особи держави вшанували Героїв Крут
У неділю, 29 січня 2023 року, вище військово-політичне керівництво України долучилося до вшанування пам'яті полеглих у бою під Крутами
Про це стало відомо з telegram-каналу президента України.
У церемонії також взяли участь керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов, міністр оборони Олексій Резніков, Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, заступник керівника Офісу Президента Роман Машовець.
Читайте також: Захист ціною життя: бою під Крутами 104 роки
"Вічна пам’ять полеглим у боротьбі за незалежну Україну під час Української революції 1917–1921 років! Вічна слава Героям Крут!", - йдеться в дописі.
Зокрема офіційне інтернет-представництво президента України також повідомляє, що квіти до пам’ятного хреста поклали також курсанти військових навчальних закладів, зокрема:
Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба, Інституту Військово-Морських сил Національного університету "Одеська морська академія", Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут, Київського військового ліцею імені Івана Богуна.
- 29 січня Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що українські воїни під Крутами віддали життя, але захистили незалежність і вибороли міжнародне визнання для своєї молодої держави.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.91
Купівля 39.91Продаж 40.59
-
EUR
Купівля 42.6Продаж 43.59
- Актуальне
- Важливе