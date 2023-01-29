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Перші особи держави вшанували Героїв Крут

29 січня, 2023 неділя
13:49
Суспільство Перші особи держави вшанували Героїв Крут

У неділю, 29 січня 2023 року, вище військово-політичне керівництво України долучилося до вшанування пам'яті полеглих у бою під Крутами

Про це стало відомо з telegram-каналу президента України.

У церемонії також взяли участь керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов, міністр оборони Олексій Резніков, Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, заступник керівника Офісу Президента Роман Машовець.

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"Вічна пам’ять полеглим у боротьбі за незалежну Україну під час Української революції 1917–1921 років! Вічна слава Героям Крут!", - йдеться в дописі.

Зокрема офіційне інтернет-представництво президента України також повідомляє, що квіти до пам’ятного хреста поклали також курсанти військових навчальних закладів, зокрема:

Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба, Інституту Військово-Морських сил Національного університету "Одеська морська академія", Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут, Київського військового ліцею імені Івана Богуна.

  • 29 січня Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що українські воїни під Крутами віддали життя, але захистили незалежність і вибороли міжнародне визнання для своєї молодої держави.

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Україна
Володимир Зеленський
Олексій Резніков
Андрій Єрмак
Олексій Данілов
Валерій Залужний
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