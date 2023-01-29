Перші особи держави вшанували Героїв Крут

Про це стало відомо з telegram-каналу президента України.

У церемонії також взяли участь керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов, міністр оборони Олексій Резніков, Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, заступник керівника Офісу Президента Роман Машовець.

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"Вічна пам’ять полеглим у боротьбі за незалежну Україну під час Української революції 1917–1921 років! Вічна слава Героям Крут!", - йдеться в дописі.

Зокрема офіційне інтернет-представництво президента України також повідомляє, що квіти до пам’ятного хреста поклали також курсанти військових навчальних закладів, зокрема:

Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба, Інституту Військово-Морських сил Національного університету "Одеська морська академія", Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут, Київського військового ліцею імені Івана Богуна.

29 січня Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що українські воїни під Крутами віддали життя, але захистили незалежність і вибороли міжнародне визнання для своєї молодої держави.

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