"Перший код": в Україні презентували трейлер фільму про історію українського ІТ
Команда художньо-документального фільму "Перший код" представила трейлер і постер стрічки й оголосила дату всеукраїнської премʼєри
Про це повідомляють на facebook-сторінці фільму.
Всеукраїнська прем'єра стрічки, яку її творці характеризують як "не просто фільм, а справжню візитівку української ІТ-сфери", запланована на 16 листопада 2023 року.
"Перший код" – це історія-подорож у часі. Вона розпочинається з 1950-х років – від створення українськими інженерами першого комп’ютера – і триває до сьогодення, коли ІТ-сектор став не лише потужною індустрією, а й важливим фронтом у війні з Росією, – розповідають автори фільму.
У кінострічці йдеться про реальну боротьбу з ворогом IT-спеціалістів, які об'єдналися у 300-тисячне віртуальне військо, а також звичайних людей, які змогли протистояти ворогу за допомогою смартфонів.
Також фільм розповідає історію української IT-індустрії в цілому, від зародження до цілісної структури кібервійськ. У стрічці будуть розповіді представників компаній EPAM Ukraine, SoftServe, Infopulse Ukraine та інших, а також співробітників Інституту кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України, Міністерства цифрової трансформації.
Бюджет стрічки – понад 500 000 доларів, Режисер – Артур Лерман. Закриті покази фільму вже відбулися у Варшаві, Лондоні, Берліні, Барселоні, Лісабоні, Нью-Йорку, Лос-Анджелесі та Сан-Франциско.
- В Україні наприкінці лютого 2022 року створили IT-армію – спільноту українських IT-спеціалістів для нейтралізації ворога в інформаційному та кіберпросторі після початку російського вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року. За час свого існування ІТ-армя атакувала тисячі веб-ресурсів РФ та Білорусі: сайти держустанов, університетів, банківських систем, відомств, регіональних ЗМІ, CRM-систем тощо.
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