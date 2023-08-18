Про це повідомляють на facebook-сторінці фільму.

Всеукраїнська прем'єра стрічки, яку її творці характеризують як "не просто фільм, а справжню візитівку української ІТ-сфери", запланована на 16 листопада 2023 року.

"Перший код" – це історія-подорож у часі. Вона розпочинається з 1950-х років – від створення українськими інженерами першого комп’ютера – і триває до сьогодення, коли ІТ-сектор став не лише потужною індустрією, а й важливим фронтом у війні з Росією, – розповідають автори фільму.

У кінострічці йдеться про реальну боротьбу з ворогом IT-спеціалістів, які об'єдналися у 300-тисячне віртуальне військо, а також звичайних людей, які змогли протистояти ворогу за допомогою смартфонів.

Також фільм розповідає історію української IT-індустрії в цілому, від зародження до цілісної структури кібервійськ. У стрічці будуть розповіді представників компаній EPAM Ukraine, SoftServe, Infopulse Ukraine та інших, а також співробітників Інституту кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України, Міністерства цифрової трансформації.

Бюджет стрічки – понад 500 000 доларів, Режисер – Артур Лерман. Закриті покази фільму вже відбулися у Варшаві, Лондоні, Берліні, Барселоні, Лісабоні, Нью-Йорку, Лос-Анджелесі та Сан-Франциско.