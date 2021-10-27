Перший об'єкт "Великої приватизації" - столичний завод "Більшовик" продали за понад 1,4 млрд грн
Київський завод "Більшовик", який став першим об'єктом великої приватизації, продали на аукціоні за 1,4 млрд грн
Про це у Facebook повідомила пресслужба Фонду державного майна України (ФДМУ).
"Визначено переможця аукціону з приватизації Першого київського машинобудівного заводу (колишня назва "Більшовик"). Найвища вартість, яку учасники торгів запропонували за об'єкт великої приватизації, становить 1 429 017 000 гривень", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що переможець має протягом десяти днів підписати договір купівлі-продажу і впродовж тридцяти днів перерахувати кошти у державний бюджет.
Загалом, за даними ФДМУ, в аукціоні взяли участь три учасники.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.31
Купівля 26.31Продаж 26.55
-
EUR
Купівля 30.45Продаж 30.83
- Актуальне
- Важливе