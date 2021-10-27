Перший об'єкт "Великої приватизації" - столичний завод "Більшовик" продали за понад 1,4 млрд грн

Про це у Facebook повідомила пресслужба Фонду державного майна України (ФДМУ).



"Визначено переможця аукціону з приватизації Першого київського машинобудівного заводу (колишня назва "Більшовик"). Найвища вартість, яку учасники торгів запропонували за об'єкт великої приватизації, становить 1 429 017 000 гривень", - йдеться у повідомленні.



Зазначається, що переможець має протягом десяти днів підписати договір купівлі-продажу і впродовж тридцяти днів перерахувати кошти у державний бюджет.



Загалом, за даними ФДМУ, в аукціоні взяли участь три учасники.

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