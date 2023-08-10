Про це інформує Державне агентство з питань кіно.

"Мистецьке життя Херсону не зупинити. І поява нового фестивалю в місті - це ознака відновлення громадського і культурного середовища. Наповнення його новими, життєствердними смислами й посилання. Ми непереможні й вільні та у нас попереду багато роботи з відновлення міста", - вказує один з організаторів кінофестивалю Олександр Книга.

Зазначається, що відкриватиме фестиваль український фільм "Королі репу" Мирослава Латика (2021), а фільмом-закриттям стане стрічка Максима Мельника "Три жінки", створена у Німеччині 2022 року.

Крім того, покажуть:

"Іван і Марта" Сергія Буковського, Україна (2023);

"Поема про море" Юлії Солнцевої, СРСР (1958);

"Заповідник Асканія" Андрія Литвиненка, Україна (2019).

Серед короткометражок:

"Велика маленька війна" Мирослава Латика, Україна (2023);

"ГКЧП" Аркадія Непиталюка, Україна (2022);

"Капітан Бровари" Едуарда Нечмоглода, Україна (2023).

До блоку дитячого кіно увійдуть:

"Душа команди" Роберто Буесо, Іспанія (2022);

"Паця" Маші Гальберштад, Нідерланди/Бельгія (2022).

"Ініціаторами події стали генеральний директор і художній керівник Херсонського обласного академічного театру ім. Куліша Олександр Книга та керівник кіноконцертної зали "Ювілейний" Юрій Коваль. Разом з кіножурналістом і програмним директором фестивалю Алексом Малишенко та продюсеркою проєкту Анастасією Ларіною вони покажуть нові українські та іноземні фільми херсонським глядачам", - йдеться у повідомленні.

Фестиваль відбудеться у середині серпня. Вхід на нього - безплатний, проте потрібно зареєструватися у соцмережах. Місце та час публічно не повідомляють з міркувань безпеки.