Перший після деокупації: у Херсоні проведуть кінофестиваль
У Херсоні проведуть перший від початку повномасштабного вторгнення та моменту деокупації міста кінофестиваль Kherson Film Fest: покажуть сім повнометражних та три короткометражні стрічки
Про це інформує Державне агентство з питань кіно.
"Мистецьке життя Херсону не зупинити. І поява нового фестивалю в місті - це ознака відновлення громадського і культурного середовища. Наповнення його новими, життєствердними смислами й посилання. Ми непереможні й вільні та у нас попереду багато роботи з відновлення міста", - вказує один з організаторів кінофестивалю Олександр Книга.
Зазначається, що відкриватиме фестиваль український фільм "Королі репу" Мирослава Латика (2021), а фільмом-закриттям стане стрічка Максима Мельника "Три жінки", створена у Німеччині 2022 року.
Крім того, покажуть:
- "Іван і Марта" Сергія Буковського, Україна (2023);
- "Поема про море" Юлії Солнцевої, СРСР (1958);
- "Заповідник Асканія" Андрія Литвиненка, Україна (2019).
Серед короткометражок:
- "Велика маленька війна" Мирослава Латика, Україна (2023);
- "ГКЧП" Аркадія Непиталюка, Україна (2022);
- "Капітан Бровари" Едуарда Нечмоглода, Україна (2023).
До блоку дитячого кіно увійдуть:
- "Душа команди" Роберто Буесо, Іспанія (2022);
- "Паця" Маші Гальберштад, Нідерланди/Бельгія (2022).
"Ініціаторами події стали генеральний директор і художній керівник Херсонського обласного академічного театру ім. Куліша Олександр Книга та керівник кіноконцертної зали "Ювілейний" Юрій Коваль. Разом з кіножурналістом і програмним директором фестивалю Алексом Малишенко та продюсеркою проєкту Анастасією Ларіною вони покажуть нові українські та іноземні фільми херсонським глядачам", - йдеться у повідомленні.
Фестиваль відбудеться у середині серпня. Вхід на нього - безплатний, проте потрібно зареєструватися у соцмережах. Місце та час публічно не повідомляють з міркувань безпеки.
- 25 липня стало відомо, що світова прем'єра української стрічки "Назавжди-Назавжди" режисерки Анни Бурячкової відбудеться на 80-му Венеційському кінофестивалі Mostra internazionale d'arte cinematografica.
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