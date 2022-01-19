Персоналізований аватар з Метавсесвіту: у Instagram з'явилася нова функція
Користувачі соціальної мережі Instagram можуть створювати персоналізований аватар, який є аналогом Memoji на пристроях Apple
Про це повідомляє Digital Information World.
Так, за допомогою нової функції користувачі зможуть створити в додатку власного аватара.
Щоб активувати цю функцію, необхідно зайти у вкладку профілю, натиснути пункт "Налаштування", перейти в акаунт і вибрати кнопку "Аватари".
Аватара можна модифікувати на основі своєї зовнішності - обрати колір шкіри, очей, волосся, а також одяг і аксесуари.
Після завершення налаштування аватара, він з'явиться у вигляді наклейки - його можна буде використовувати в листуванні, публікаціях і сторіс.
- Нагадаємо, 7 грудня 2021 Instagram розширив функції для захисту підлітків.
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