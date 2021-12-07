Instagram розширив функції для захисту підлітків
У вівторок, 7 грудня, Instagram посилив заходи для безпеки підлітків
Про це повідомляє офіційний сайт Instagram.
Instagram буде більш суворо перевіряти те, що рекомендує підліткам у розділах "Пошук", "Рекомендації", "Хештеги" та "Пропоновані облікові записи". Також додаток почне рекомендувати підліткам різні теми, якщо вони протягом довгого часу зосереджені на одній темі.
Заради додаткової безпеки підлітків компанія заборонить людям позначати або згадувати підлітків, які не підписалися на них.
Instagram також повідомляє, запускає функцію "Зроби перерву" у США, Великобританії, Ірландії, Канаді, Австралії та Новій Зеландії, яку анонсував у жовтні 2021 року.
На початку наступного року соціальна мережа запустить перші інструменти для батьків і опікунів, які допоможуть їм побачити, скільки часу підлітки проводять в Instagram, і встановити часові обмеження. Також планується створення нового навчального центру для батьків та опікунів.
- Нагадаємо, у листопаді Facebook та Instagram звинуватили в збиранні даних неповнолітніх користувачів.
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