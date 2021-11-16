The Guardian: Instagram та Facebook збирають дані про неповнолітніх користувачів

Про це повідомляє The Guardian.



Видання зазначає, що у липні материнська компанія платформ оголосила, що дозволить рекламодавцям показувати оголошення неповнолітнім користувачамна основі трьох категорій - віку, статі та місця розташування, без переліку їх особистих інтересів.



Згідно з дослідженням трьох компаній, Facebook та Instagram продовжили використовувати спеціальне програмне забезпечення, яке збирає дані про історію перегляду вебсторінок підлітків.



Під час дослідження три компанії створили фейкові акаунти13-річного й двох 16-річних підлітків. Вони виявили, що програмне забезпечення Meta зберігає дані з інших вкладок браузера й сторінок, які відкривають підлітки. Серед інформації, яку збирає компанія, наприклад, пошукові запити та товари, що купують неповнолітні користувачі.



Правозахисні організації у відкритому листі засновнику та президенту компанії Facebook (з 28 жовтня - Meta) Марку Цукербергу закликали його відмовитися від збору даних, тому що це не допомагає вберегти дітей від "рекламного переслідування".



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