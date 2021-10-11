Instagram анонсував функцію для мотивації підлітків робити перерву у користуванні соцмережею
Нова функція Instagram заохочуватиме підлітків робити перерви у користуванні соціальною мережею
Про це повідомив віцепрезидент Facebook з глобальних питань Нік Клегг, передає Укрінформ з посиланням на Verge.
"Ми маємо намір представити те, що, я думаю, матиме велике значення: коли наші системи будуть бачити, що підлітки дивляться один і той же контент знову і знову і він не сприяє їх благополуччю, ми підштовхнемо підлітків до перегляду іншого контенту", - сказав Клегг.
Він додав, що компанія планує впровадити функцію "зробіть перерву", яка пропонуватиме відпочити від Instagram.
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