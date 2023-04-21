Про це повідомляють російські ЗМІ.

"Звичайно. Тут також є земля під посольством України і так далі. Тому очевидно, що будуть відповідні заходи вживатися", - пояснив представник Кремля у відповідь на питання, чи РФ реагуватиме на такі кроки.

Із пропозицією розірвати договір оренди ділянки землі, на якій розташована будівля посольства, виступила у міськраді на початку квітня партія "Слуга народу". Вона також запропонувала уряду України націоналізувати будівлю диппредставництва.