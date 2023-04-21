Пєсков пригрозив розірвати договір оренди землі з посольством України в РФ
Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Москва відповість на рішення Києва розірвати договір про оренду земельної ділянки, на якій розташована будівля російського посольства
Про це повідомляють російські ЗМІ.
"Звичайно. Тут також є земля під посольством України і так далі. Тому очевидно, що будуть відповідні заходи вживатися", - пояснив представник Кремля у відповідь на питання, чи РФ реагуватиме на такі кроки.
Із пропозицією розірвати договір оренди ділянки землі, на якій розташована будівля посольства, виступила у міськраді на початку квітня партія "Слуга народу". Вона також запропонувала уряду України націоналізувати будівлю диппредставництва.
- 20 квітня, столична рада розірвала договір оренди землі з посольством Росії та просить Кабмін повернути майно до власності держави.
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