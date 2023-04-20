Київрада розгляне розірвання договору оренди землі з посольством РФ

Про це інформує мер столиці Віталій Кличко.

"Я думаю, тут рішення буде одностайним. Ми й договір оренди розірвемо, і звернемось до уряду щодо повернення майна "дипустанови" російських варварів до власності української держави", – заявив міський голова Києва.

Кличко повідомив, що під час сьогоднішнього засідання депутати планують розірвати також договори оренди землі на Володимирському узвозі, аби унеможливити будівництво та не допустити спотворення схилів, що входять до буферної зони Святої Софії – спадщини ЮНЕСКО.

Крім того, Київрада розпочне процедуру створення Меморіалу захисників України.

"Сьогодні Київ дасть старт розробці документації щодо створення національного військового кладовища у Биківні. За його створення відповідає держава і місце визначив уряд. Столиця ж готова всіма можливими способами сприяти створенню меморіалу наших героїв. Раніше ми підтримали пропозицію уряду щодо створення військового кладовища на Лисій горі. Але у громадськості вона підтримки не знайшла. Тому тепер ідеться про Биківню", – зазначив Кличко.

У цій місцевості 8 гектарів землі належить місту, а близько 90 гектарів поруч – державі.

Загальна площа національного меморіального кладовища захисників сягне майже 100 гектарів.