Кличко наголосив, що Київ був і залишається метою РФ

Про це повідомляє Голос Америки.

"Київ був і залишається метою агресора. Київ – це серце. Київ – це столиця. І тому ми робимо все для того, щоб передбачити різні сценарії, навіть найгірший сценарій, для того, щоб, якщо хтось зможе і захоче, зможе – це велике питання, захоче знову атакувати Київ, для того, щоб йому дати по зубах, так можна такою мовою сказати", - сказав він.

При цьому мер Києва сказав, що зараз місто захищене "набагато краще, ніж місяць тому, ніж півроку тому, тим більше, ніж рік тому".