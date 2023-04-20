Кличко наголосив, що Київ був і залишається метою РФ
Міський голова Києва Віталій Кличко вважає, що росіяни не передумали захопити столицю України
Про це повідомляє Голос Америки.
"Київ був і залишається метою агресора. Київ – це серце. Київ – це столиця. І тому ми робимо все для того, щоб передбачити різні сценарії, навіть найгірший сценарій, для того, щоб, якщо хтось зможе і захоче, зможе – це велике питання, захоче знову атакувати Київ, для того, щоб йому дати по зубах, так можна такою мовою сказати", - сказав він.
При цьому мер Києва сказав, що зараз місто захищене "набагато краще, ніж місяць тому, ніж півроку тому, тим більше, ніж рік тому".
- У Міноборони заявили, що РФ розраховувала, що зможе швидко захопити Київ та встановити у столиці свою владу, проте після спротиву Сил оборони окупанти намагалися заблокувати місто.
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