"Вони готувались до параду на Хрещатику, а не до вуличних боїв": у Міноборони розповіли, яким був план Росії з захоплення Києва
РФ розраховувала, що зможе швидко захопити Київ та встановити у столиці свою владу, проте після спротиву Сил оборони окупанти намагалися заблокувати місто
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів перший заступник міністра оборони генерал-лейтенант Олександр Павлюк.
Він зокрема зазначив, що початковий план росіян щодо захоплення Києва був розрахований на короткострокову операцію тривалістю 3-5 діб. Подібний план був використаний СРСР в Угорщині в 1956-му, Чехословаччині в 1968-му та в Афганістані у 1979 році.
"Окупанти за звичним для себе принципом планували щонайшвидше висадити сили спеціальних операцій і повітряні десанти на підступах до Києва - на аеродромах "Гостомель" і "Васильків". Противник хотів ракетними та авіаційними ударами знищити нашу систему ППО, пункти управління військових частин Збройних Сил України, Національної гвардії та обʼєкти критичної інфраструктури", - заявив Павлюк.
Також він додав, що РФ розраховувала на крах української системи управління. Після чого війська РФ збиралися захопити урядовий квартал, ліквідувати або заарештувати керівництво, а пізніше встановити своїх маріонеток.
Водночас за словами Павлюка, росіяни не розраховували на спротив та не готувалися до вуличних боїв.
"Зважаючи на те, що у знищеній техніці росіян була парадна форма одягу, вони більше готувались до параду на Хрещатику, а не до вуличних боїв. Згодом, безумовно, цей план змінився, оскільки наміри противника було вщент розбито Силами оборони", - сказав він.
Після того бліцкриг повністю провалився, російська армія перегрупувалася, намагалася оточити та заблокувати столицю. Завдаючи удари по місту, окупанти хотіли посіяти паніку та примусити силовим шляхом здатися.
- 11 квітня повідомлялося, що від початку повномасштабної війни Росія втратила в Україні 179,3 тис. військових, 3644 танки, 535 реактивних систем залпового вогню й 293 гелікоптери.
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