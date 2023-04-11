Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів перший заступник міністра оборони генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

Він зокрема зазначив, що початковий план росіян щодо захоплення Києва був розрахований на короткострокову операцію тривалістю 3-5 діб. Подібний план був використаний СРСР в Угорщині в 1956-му, Чехословаччині в 1968-му та в Афганістані у 1979 році.

"Окупанти за звичним для себе принципом планували щонайшвидше висадити сили спеціальних операцій і повітряні десанти на підступах до Києва - на аеродромах "Гостомель" і "Васильків". Противник хотів ракетними та авіаційними ударами знищити нашу систему ППО, пункти управління військових частин Збройних Сил України, Національної гвардії та обʼєкти критичної інфраструктури", - заявив Павлюк.

Також він додав, що РФ розраховувала на крах української системи управління. Після чого війська РФ збиралися захопити урядовий квартал, ліквідувати або заарештувати керівництво, а пізніше встановити своїх маріонеток.

Водночас за словами Павлюка, росіяни не розраховували на спротив та не готувалися до вуличних боїв.

"Зважаючи на те, що у знищеній техніці росіян була парадна форма одягу, вони більше готувались до параду на Хрещатику, а не до вуличних боїв. Згодом, безумовно, цей план змінився, оскільки наміри противника було вщент розбито Силами оборони", - сказав він.

Після того бліцкриг повністю провалився, російська армія перегрупувалася, намагалася оточити та заблокувати столицю. Завдаючи удари по місту, окупанти хотіли посіяти паніку та примусити силовим шляхом здатися.