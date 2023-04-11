Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

З 24 лютого 2022 року до 11 квітня 2023 року Російська Федерація втратила:

особового складу – близько 179 320 (+500) осіб

танків – 644 (+7)

бойових броньованих машин – 7038 (+10)

артилерійських систем – 2765 (+15)

РСЗВ – 535 (+1) од.

засобів ППО – 282 (+0)

літаків – 307 (+0)

гелікоптерів – 293 (+1)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2332 (+9)

крилатих ракет – 911 (+0),

кораблів /катерів – 18 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 5620 (+13)

спеціальної техніки – 316 (+5)

Остаточні втрати ворога уточнюються.

Росія продовжує зосереджувати основні зусилля на ведені наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Минулої доби українські захисники відбили 52 атаки РФ на зазначених напрямках.