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Окупанти примушують жителів Енергодара отримувати перепустки для пересування по Запорізькій області 

11 квітня, 2023 вiвторок
06:43
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У тимчасово окупованому Енергодарі загарбники змушують жителів отримувати дозвіл на пересування по Запорізькій області й посилено перевіряють громадян на предмет причетності до ЗСУ

Про це звітує Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 11 квітня.

Російські окупанти продовжують посилювати тиск на громадян України на тимчасово захоплених територіях. 

Так, нещодавно, у Сніжному Донецької області, було звільнено працівників міської лікарні, які не отримали російські паспорти.

А в місті Енергодар Запорізької області місцеві жителі повинні отримувати дозвіл на пересування територією області. Ті, хто подав заявки на отримання перепусток, піддаються посиленій перевірці з боку окупантів на предмет причетності до сил оборони України. 

Подекуди загарбники обшукують людські помешкання.

Ворог зосереджений на наступі по 4 напрямках, ЗСУ відбили понад 50 атак

Не зважаючи на численні втрати в техніці та живій силі, противник не відмовляється від ведення загарбницької війни. Продовжує зосереджувати основні зусилля на ведені наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. 

Минулої доби українські захисники відбили 52 атаки РФ на зазначених напрямках.

Росія завдала 39 авіаційних та 7 ракетних ударів по Україні минулої доби

Російська Федерація продовжує нехтувати законами та звичаями війни, тому ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів і надалі залишається високою по всій території України.

За 10 квітня ворог завдав 39 авіаційних та 7 ракетних ударів, 4 з яких - із ЗРК С-300 по мирному місту Краматорськ. 

Здійснив 47 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів.

Ситуація по напрямках

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Визначені підрозділи територіальних військ збройних сил Російської Федерації продовжують перебувати на території Білорусі.

Ворог і надалі зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах Курської та Бєлгородської областей, продовжує здійснювати інженерне обладнання місцевості.

Протягом минулої доби противник здійснив обстріли населених пунктів Грем’яч та Кам’янська Слобода Чернігівської області; Катеринівка, Волфине, Андріївка та Попівка Сумської області, а також Ветеринарне, Стрілеча, Стариця, Гатище, Вовчанські Хутори, Охрімівка, Мала Вовча та Вільхуватка на Харківщині.

На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали населені пункти Кам’янка, Колодязне, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Вільшана, Кіндрашівка, Кислівка та Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку протягом минулої доби росіяни вели безуспішні наступальні дії поблизу населених пунктів Макіївка, Червонопопівка та Білогорівка.

Артилерійських обстрілів зазнали Новоєгорівка, Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області, а також Торське, Спірне і Берестове Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії, намагається взяти під повний контроль місто Бахмут, бої тривають. 

Протягом минулої доби РФ вела безуспішні наступальні дії неподалік населених пунктів Григорівка та Хромове. 

Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Залізнянське, Міньківка, Оріхово-Василівка, Бахмут, Хромове, Іванівське, Предтечине, Часів Яр, Озарянівка, Дружба та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів наступальні дії в районах населених пунктів Авдіївка, Сєверне, Невельське та Мар’їнка Донецької області, успіху не мав. 

Найзапекліші бої тривають за Авдіївку та Мар’їнку. 

Водночас ворожих обстрілів зазнали населені пункти Новокалинове, Авдіївка, Первомайське, Красногорівка, Гостре, Георгіївка, Мар’їнка та Побєда Донецької області.

На Шахтарському напрямку, протягом доби, що минула, російська армія наступальних дій не проводила. Здійснила обстріли населених пунктів Новомихайлівка, Вугледар, Богоявленка та Велика Новосілка на Донеччині.

На Запорізькому та Херсонському напрямках ворожі війська продовжують оборонятися. 

Протягом минулої доби здійснили обстріли населених пунктів, що неподалік з лінією бойового зіткнення. Серед них – Времівка Донецької області; Новоданилівка, Оріхів, Новоандріївка та Кам’янське Запорізької області.

Українські воїни знищили російський гелікоптер, 9 дронів та уразили склад боєприпасів

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також удару по зенітно-ракетному комплексу противника.

Протягом 10 квітня також збито ворожий гелікоптер Мі-24 и 9 БПЛА різних типів.

А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, а також склад боєприпасів противника.

  • Як відомо, у місті Токмак, на тимчасово окупованому Запоріжжі, росіяни обмежують маршрути таксистам, побоюючись витоку інформації про розташування російських підрозділів.
 

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