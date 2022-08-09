Пєсков пригрозив, що росіяни "одразу демілітаризують" завод по виробництву "байрактарів" в Україні
Росія погрожує знищити завод з виробництва ударних безпілотників "Байрактар", який мають збудувати в Україні
Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.
Пєсков пообіцяв, що завод із виробництва турецьких безпілотників в Україні "відразу потрапить під демілітаризацію".
За його словами, факт появи такого заводу "лише продовжить страждання українців, але не допоможе уникнути того, що є метою "спеціальної операції".
- Нагадаємо, раніше повідомлялося, що турецький власник Baykar створив компанію в Україні та придбав ділянку для будівництва заводу з виробництва безпілотників "Байрактар"
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