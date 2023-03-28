Про це пише The Guardian.

За даними співрозмовників видання, це була вечірка на квартирі одного високопоставленого чиновника. Деякі з присутніх гостей, серед яких були представники так званої культурної та політичної еліти, виголосили тост за новий рік, у якому вони висловили надію на мир і повернення до нормального життя.

"Я припускаю, ви очікуєте, що я щось скажу, - підняв келих Пєсков і додав: - Усе стане набагато складніше. Це займе дуже-дуже багато часу".

Тост Пєскова справив неприємне враження на гостей.

"Було неприємно слухати його промову. Було ясно, що він попереджав, що війна залишиться з нами і ми повинні готуватися до довгого шляху", — сказав журналістам на умовах анонімності один із присутніх.