Пєсков у неформальній розмові з елітою РФ заявляв, що війна в Україні надовго, – The Guardian
Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив представникам еліти РФ на святковій вечері наприкінці грудня, що війна проти України буде довгою
Про це пише The Guardian.
За даними співрозмовників видання, це була вечірка на квартирі одного високопоставленого чиновника. Деякі з присутніх гостей, серед яких були представники так званої культурної та політичної еліти, виголосили тост за новий рік, у якому вони висловили надію на мир і повернення до нормального життя.
Тост Пєскова справив неприємне враження на гостей.
"Було неприємно слухати його промову. Було ясно, що він попереджав, що війна залишиться з нами і ми повинні готуватися до довгого шляху", — сказав журналістам на умовах анонімності один із присутніх.
- Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес вважає, що війна в Україні триватиме ще рік, адже РФ демонструє зневагу до життів як українців, так і своїх військових.
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