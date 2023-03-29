Пєсков заявив, що "гібридна війна Заходу проти РФ" триватиме довго
Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що "гібридна війна ворожих країн проти РФ" триватиме довго, і закликав росіян єднатись навколо президента
Про це пише російський Інтерфакс.
Пєсков ухилився від відповіді на запитання, коли завершиться війна Росії проти України.
"Ці оцінки мають давати спеціалісти – міністерство оборони", - сказав речник Путіна.
При цьому Пєсков заявив, що "гібридна війна ворожих країн проти РФ" триватиме довго.
"А якщо ви маєте на увазі війну в широкому контексті – протистояння з ворожими державами, недружніми країнами, оця гібридна війна, яка розв'язана по відношенню до нашої країни, то це надовго. І тут нам потрібна твердість, вірність собі, цілеспрямованість, єднання навколо президента", - сказав "голос" Путіна.
- За даними ЗМІ, Пєсков у неформальній розмові з елітою РФ заявляв, що війна в Україні надовго.
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