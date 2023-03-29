Про це пише російський Інтерфакс.

Пєсков ухилився від відповіді на запитання, коли завершиться війна Росії проти України.

"Ці оцінки мають давати спеціалісти – міністерство оборони", - сказав речник Путіна.

При цьому Пєсков заявив, що "гібридна війна ворожих країн проти РФ" триватиме довго.

"А якщо ви маєте на увазі війну в широкому контексті – протистояння з ворожими державами, недружніми країнами, оця гібридна війна, яка розв'язана по відношенню до нашої країни, то це надовго. І тут нам потрібна твердість, вірність собі, цілеспрямованість, єднання навколо президента", - сказав "голос" Путіна.