Петиція про знесення пам'ятника Катерині ІІ в Одесі набрала потрібну кількість голосів
Петицію за знесення пам'ятника російській імператриці Катерині II в Одесі підтримало 25 тисяч громадян
Про це йдеться на сайті президента України.
Авторка петиції Стефанія Цегельник написала у преамбулі до неї: "Досить виділяти мільйони гривень на та утримування пам'ятника тій, хто сприяв геноциду українського і кримськотатарського народів, знищив Запорозьку Січ, впровадив політику насильницького зросійщування і диктату чужої культури, перетворивши вільних українців на рабів, затвердивши кріпацтво. В Незалежній Україні недопустимо прославляти наших поневолювачів. Місце пам'ятникам тиранам і вбивцям українців на звалищі".
Тепер президент Володимир Зеленський має розглянути петицію та дати відповідь на неї.
- На сайті президента з'явилася петиція про знесення пам'ятника Катерині II в Одесі з'явилася 1 липня.
- 8 червня псевдоочільник Херсонщини Володимир Сальдо звернувся до помічника голови адміністрації президента РФ Володимира Мединського з ініціативою встановити пам'ятник Катерині II у Херсоні.
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