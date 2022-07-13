Петиція про знесення пам'ятника Катерині ІІ в Одесі набрала потрібну кількість голосів

Про це йдеться на сайті президента України.

Авторка петиції Стефанія Цегельник написала у преамбулі до неї: "Досить виділяти мільйони гривень на та утримування пам'ятника тій, хто сприяв геноциду українського і кримськотатарського народів, знищив Запорозьку Січ, впровадив політику насильницького зросійщування і диктату чужої культури, перетворивши вільних українців на рабів, затвердивши кріпацтво. В Незалежній Україні недопустимо прославляти наших поневолювачів. Місце пам'ятникам тиранам і вбивцям українців на звалищі".

Тепер президент Володимир Зеленський має розглянути петицію та дати відповідь на неї.

На сайті президента з'явилася петиція про знесення пам'ятника Катерині II в Одесі з'явилася 1 липня.

8 червня псевдоочільник Херсонщини Володимир Сальдо звернувся до помічника голови адміністрації президента РФ Володимира Мединського з ініціативою встановити пам'ятник Катерині II у Херсоні.

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