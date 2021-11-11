Петиція Стерненка до Зеленського про заборону громадянам РФ в'їзду в Україну набрала необхідні для розгляду 25 тис. голосів

Про це повідомив у Facebook Сергій Стерненко.



Петиція набрала необхідну кількість підписів за 8 днів.



"Прошу президента України з метою захисту громадян України та національної безпеки держави в умовах триваючої збройної агресії РФ проти України ініціювати запровадження заборони для громадян РФ на відвідування території України або запровадження візового режиму", - йдеться у петиції.



Стерненко заявив, що тема петиції особливо актуальна "з огляду на нинішнє загострення на фронті та стягування російських військ до наших кордонів".



Нагадаємо, 21 вересня шоумен Ігор Кондратюк зареєстрував петицію до президента про заборону в Україні концертів російських виконавців. 27 жовтня Зеленський доручив СБУ та РНБО розглянути пропозицію Кондратюка.