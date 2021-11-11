Петиція Стерненка до Зеленського про заборону громадянам РФ в'їзду в Україну набрала необхідні для розгляду 25 тис. голосів
Електронна петиція із проханням заборонити або обмежити в’їзд на територію України громадян Росії, яку створив громадський діяч і блогер Сергій Стерненко, набрала необхідні для розгляду 25 тис. голосів
Про це повідомив у Facebook Сергій Стерненко.
Петиція набрала необхідну кількість підписів за 8 днів.
"Прошу президента України з метою захисту громадян України та національної безпеки держави в умовах триваючої збройної агресії РФ проти України ініціювати запровадження заборони для громадян РФ на відвідування території України або запровадження візового режиму", - йдеться у петиції.
Стерненко заявив, що тема петиції особливо актуальна "з огляду на нинішнє загострення на фронті та стягування російських військ до наших кордонів".
- Нагадаємо, 21 вересня шоумен Ігор Кондратюк зареєстрував петицію до президента про заборону в Україні концертів російських виконавців. 27 жовтня Зеленський доручив СБУ та РНБО розглянути пропозицію Кондратюка.
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