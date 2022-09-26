Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

За його словами, 21 вересня збірній України у програному з рахунком 0:3 матчі Ліги націй проти Шотландії не вистачало травмованих Олександра Зінченка, Миколи Шапаренка, Георгія Бущана, Віталія Миколенка та дискваліфікованого Іллі Забарного.

"Не хочу когось образити, але ми не така країна, як Франція чи Іспанія, які здатні виставити три-чотири рівноцінні склади. Зінченко — добра людина, класний виконавець. Нам завжди бракує тих, хто не грає. У нас не грали Забарний, Миколенко. Віталій хотів вийти й зіграти, але я ніколи не роблю собі кар’єру на здоров’ї гравців. Ми його поберегли, він відновився й уже виходив на поле. Як я говорив раніше, у нас немає основного складу як такого, але я хочу, щоб він був. Не вистачає нам Бущана, Зінченка, Шапаренка", - сказав Петраков.

Збірна України зіграє останній матч Ліги націй 27 вересня проти Шотландії у Кракові. У разі перемоги команда Олександра Петракова, яка зараз має 10 очок та йде у групі 1 дивізіону B другою, вийде до дивізіону A. За будь-якого іншого результату там опиняться шотландці, які лідирують з 12 пунктами.

21 вересня Україна поступилася Шотландії з рахунком 0:3.

24 вересня у Єревані збірна України перемогла Вірменію у 5-му турі Ліги націй.

26 вересня Олександр Петраков заявив, що не веде переговорів з Українською асоціацією футболу про продовження контракту.

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