Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

За словами Петракова, на другий за два дні матч він здійснить повну ротацію складу та випустить 11 нових гравців.

"Жодних секретів немає. Завтра на поле вийдуть 11 нових гравців", - сказав Петраков після перемоги над "Емполі" з рахунком 3:1.

У порівнянні з вчорашнім матчем до заявки на гру з "Рієкою" не потрапив захисник Денис Попов, що зазнав ушкодження.

Офіційна заявка збірної України на матч з "Рієкою":

1. Георгій Бущан, 2. Валерій Бондар, 3. Олександр Сирота, 4. Тарас Качараба, 5. Сергій Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Артем Довбик, 8. Олександр Піхальонок, 9. Роман Яремчук, 10. Микола Шапаренко, 11. Артем Бєсєдін, 12. Андрій П'ятов, 13. Ілля Забарний, 14. Віталій Буяльський, 15. Віктор Циганков, 16. Юхим Конопля, 17. Михайло Мудрик, 18. Данило Сікан, 19. Денис Гармаш, 20. Олександр Зубков, 21. Олександр Караваєв, 22. Микола Матвієнко, 23. Дмитро Різник.

Матч Україна - "Рієка" відбудеться сьогодні у Рієці та розпочнеться о 19:00 за київським часом. Наживо гру покажуть телеканали "Індиго" та "Футбол 1", а також YouTube-канал Української асоціації футболу.

1 червня на збірну України чекає гра відбору на ЧС-2022 проти Шотландії. У разі перемоги - 5 червня відбудеться вирішальна зустріч за путівку до Катару проти Уельсу.

11 травня збірна України переграла "Борусію" з Менхенгладбаха у товариському матчі - 2:1.

17 травня у контрольній грі Україна здолала італійський "Емполі" з рахунком 3:1.

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