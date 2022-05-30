Петро Порошенко виїхав за кордон в офіційне відрядження на саміт Європейської народної партії
Петро Порошенко візьме участь у Парламентській асамблеї НАТО. 30 травня йому вдалось виїхати за кордон
Про це у соцмережі написала нардепка від фракції "Європейська Солідарність" Софія Федина.
"Петро Порошенко таки поїхав в офіційне відрядження на засідання Європейської народної партії. Розголос, реакція дипломатів та європарламентарів дали результат. Не розумію, чому блокували з Офісу саме поїздку на парламентську асамблею НАТО", - зазначила народна обраниця.
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