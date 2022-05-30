Порошенко звернувся до Зеленського з відкритим листом

Про це передає пресслужба партії "ЄС".

"Шановний пане президенте! Звертаюся до Вас, прямуючи з Києва на Конгрес та Саміт Європейської народної партії – найвпливовішої політичної родини в Європі, членами якої є керівництво структур ЄС та багатьох держав-членів. Саме там будуть формуватися рішення, серед іншого, і щодо перспектив посилення санкційного режиму проти Росії, і щодо механізму післявоєнної відбудови України, і щодо можливості надання нашій державі статусу кандидата на членство в Євросоюзі на засіданні Європейської Ради наприкінці червня. Маю відповідне офіційне запрошення від Президента Європейської народної партії. Є оформлене відрядження, підписане Головою Верховної Ради України. Заплановано мої виступи на Конгресі та Саміті ЄНП, низку зустрічей з керівниками ЄС, держав та урядів країн, лідерами європейських партій. Після того, як абсолютно незаконно було зірвано мою поїздку у складі офіційної парламентської делегації на Парламентську асамблею НАТО, де я мав намір відстоювати надання Україні ПДЧ на саміті Альянсу цього року, сподіваюся, що висновки зроблено і ніхто вже не перешкоджатиме моєму виїзду до Роттердаму", - зазначив він.

На тлі зовнішньої загрози надзвичайно важливо зберігати єдність та скоординованість наших зусиль, уникати будь-яких внутрішніх розбратів і спільно працювати на всіх можливих міжнародних майданчиках, а особливо таких вагомих як Європейська народна партія, сказав Порошенко.

Читайте також: Хто і чому не пустив Порошенка у Вільнюс на засідання ПА НАТО?

"Хочу наголосити: головний сигнал, з яким прямую до Роттердама, – надати Україні статус країни-кандидата на членство в ЄС вже в червні, шо символічно збігається з п’ятиріччям запровадження безвізового режиму. Другий сигнал – це підтримати Україну у відсічі путінської агресії та відновленні територіальної цілісності. Це – наша спільна війна і тому дайте Україні більше зброї, а рашистам – більше санкцій! Третій сигнал – це надання нашій державі достатньої фінансової допомоги під час війни та схвалення "Плану Маршалла 2.0" для післявоєнної відбудови. При такій ясності в цілях та месиджах, в чиїх інтересах зупиняти мене на кордоні?" - запитав він.

Український народ в ці складні часи заслуговує на мудрість політиків. Запорукою наших успіхів завжди були міцне військо, внутрішня єдність, потужна міжнародна підтримка та солідарність. І сьогодні всі разом – і влада, і опозиція, і громадянське суспільство – працюємо для розбудови сильної незалежної демократичної процвітаючої європейської України, додав Порошенко.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb