Порошенко з родинами загиблих на Майдані помолився за Героїв Небесної Сотні у Михайлівському Золотоверхому соборі

Петро та Марина Порошенки разом з учасниками Революції Гідності, родинами загиблих на Майдані, громадськими активістами взяли участь у панахиді за Героями Небесної Сотні у Михайлівському Золотоверхому соборі. Службу очолив Предстоятель Православної Церкви України Митрополит Епіфаній.

Після служби п’ятий Презедент сказав українським та західним журналістам, що Україна вже вісім років платить високу ціну за свою свободу та демократію.

"Це демонструє нашу рішучість, це демонструє, наскільки різні Україна і Росія. Це зводить Путіна з глузду. Тому що для нього це руйнує Російську імперію, руйнує його уявлення, його мрію про реконструкцію Радянського Союзу 2.0", – наголосив Порошенко.













"Я пишаюся, що 8 років тому ми були разом протягом Революції Гідності. Сьогодні ми молимося за Небесну Сотню, перших жертв Революції Гідності. На жаль, зараз не заморожений конфлікт, а гаряча війна, коли Україна кожного тижня платить величезну ціну життями наших героїв", – зауважив Порошенко.

"У нас лише одна мета – ми хочемо бути вільними. Ми хочемо жити в демократичній країні, ми віримо в наше майбутнє, і ніякий Путін нас не зупинить в нашому русі до Європи", – резюмував лідер партії.