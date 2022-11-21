Про це передає пресслужба "Європейської Солідарності".

Програмою візиту передбачені зустрічі Петра Порошенка у державному департаменті та міністерстві оборони США у рамках консолідованих зусиль України щодо зміцнення стратегічного партнерства із Сполученими Штатами, а також політичної, економічної, безпекової та енергетичної допомоги нашій державі з боку союзників.

Серед іншого, заплановані також зустріч пʼятого президента України з активом Атлантичної Ради та участь у публічному заході Ради у міжнародних справах США щодо підтримки України у війні Росії проти нашої держави.

"Вашингтон – наш ключовий союзник. І ми всі вдячні нашим американським партнерам. Ми вдячні двосторонній підтримці в конгресі, в адміністрації. Ми захоплюємось лідерством президента США Джо Байдена. До речі, в нього сьогодні день народження. Я хочу, користуючись можливістю, свого доброго друга, доброго друга України привітати з днем народження і побажати сили, твердості і здоров’я", – сказав Порошенко журналістам під час безпекового Форуму у Галіфаксі.

"Ми плануємо декілька надважливих зустрічей. Це буде зустріч у Пентагоні, у міністерстві оборони США, це будуть зустрічі в держдепі з керівництвом. Це будуть зустрічі з неурядовими організаціями, виступи в Атлантичній Раді, в Раді з міжнародних справ. Дуже важливі зустрічі із конгресменами і сенаторами. Це все робиться для того, щоб ми зміцнили підтримку України і вона не залежала від того, які політичні розклади в США. Ми твердо переконані: Сполучені Штати – на нашому боці", – наголошує Порошенко.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb