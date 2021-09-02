Pfizer та Merck розпочали випробування своїх експериментальних таблеток від COVID-19
Компанії Pfizer Inc та Merck & Co Inc починають випробування таблеток проти коронавірусу
Про це повідомляє Reuters.
Pfizer призначений для блокування активності ключового ферменту, необхідного для розмноження COVID-19.
Компанія заявила, що до випробувань буде залучено 1140 дорослих пацієнтів з діагнозом COVID-19, які не перебувають у лікарні і яким не загрожує тяжкий перебіг хвороби.
Пацієнтам у дослідженні будуть призначені таблетки Pfizer, відомі як PF-07321332, і низька доза ритонавіру, який широко використовується в комбінованому лікуванні ВІЛ-інфекції.
У компанії Merck & Co Inc заявили, що вивчатимуть дію експериментального медзасобу мольнупіравір з метою профілактики COVID-19 серед дорослих, які мешкають в одному домогосподарстві з хворими.
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