Pfizer та Merck розпочали випробування своїх експериментальних таблеток від COVID-19

Про це повідомляє Reuters.

Pfizer призначений для блокування активності ключового ферменту, необхідного для розмноження COVID-19.

Компанія заявила, що до випробувань буде залучено 1140 дорослих пацієнтів з діагнозом COVID-19, які не перебувають у лікарні і яким не загрожує тяжкий перебіг хвороби.



Пацієнтам у дослідженні будуть призначені таблетки Pfizer, відомі як PF-07321332, і низька доза ритонавіру, який широко використовується в комбінованому лікуванні ВІЛ-інфекції.



У компанії Merck & Co Inc заявили, що вивчатимуть дію експериментального медзасобу мольнупіравір з метою профілактики COVID-19 серед дорослих, які мешкають в одному домогосподарстві з хворими.