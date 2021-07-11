Pfizer заявить про необхідність третьої дози вакцини, - Washington Post
Американська корпорація Pfizer, яка спільно з партнером із ФРН BioNTech розробила відому й популярну в світі вакцину від коронавірусу, готується оголосити про необхідність щеплення третьою дозою препарату
Вона ставитиметься за шість місяців після першої, передає Еспресо.TV.
Відповідний матеріал оприлюднила газета. Washington Post.
Джерела видання повідомляють, що вакцина №3 сприятиме швидшому та більшому виробленню антитіл.
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"Початкові результати дослідження показують, що бустерна доза, введена через шість місяців після другої дози, має стійкий профіль переносимості, викликаючи високі титри антитіл, які в 5-10 разів вище, ніж після двох первинних ін'єкцій", - йдеться в статті Washington Post.
Газета пише, що Pfizer збере брифінг з американськими чиновниками від охорони здоров'я, аби оголосити про необхідність бустерного щеплення.
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Як зазначається, ініціативу буде підтримано урядом Сполучених Штатів Америки.
- Нагадаємо, протягом10 липня 2021 року в Україні зафіксовано 290 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 23, медпрацівників - 7).
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