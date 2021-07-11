Pfizer заявить про необхідність третьої дози вакцини, - Washington Post

Вона ставитиметься за шість місяців після першої, передає Еспресо.TV.



Відповідний матеріал оприлюднила газета. Washington Post.



Джерела видання повідомляють, що вакцина №3 сприятиме швидшому та більшому виробленню антитіл.



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"Початкові результати дослідження показують, що бустерна доза, введена через шість місяців після другої дози, має стійкий профіль переносимості, викликаючи високі титри антитіл, які в 5-10 разів вище, ніж після двох первинних ін'єкцій", - йдеться в статті Washington Post.



Газета пише, що Pfizer збере брифінг з американськими чиновниками від охорони здоров'я, аби оголосити про необхідність бустерного щеплення.



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Як зазначається, ініціативу буде підтримано урядом Сполучених Штатів Америки.

Нагадаємо, протягом10 липня 2021 року в Україні зафіксовано 290 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 23, медпрацівників - 7).





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