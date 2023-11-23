Під Бахмутом ворог жене піхоту через власні мінні поля і мінує відходи, щоб не відступали, - бригада НГУ "Рубіж"
Начальник штабу артилерії 4-ї бригади НГУ "Рубіж" Денис Нагорний зазначив, що, попри шалені втрати, ворог продовжує штурмувати позиції ЗСУ
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"На Бахмутському напрямку ворог хвилями кидає піхоту, не шкодуючи її. ЗСУ перейшли до позиційної оборони, тому що погода погіршилася. Противник намагається здійснювати тиск на нашу логістику, посилилися обстріли позицій українських захисників. Попри нашу контрбатарейну боротьбу, ворог посилив вплив "ланцетів", а також здійснює мінування. Противник закидує нашу піхоту власним м'ясом", - наголосив Нагорний.
За словами начальника штабу артилерії 4-ї бригади НГУ "Рубіж", російські командири просто женуть людський ресурс на позиції Сил оборони.
"Росіяни не в змозі логістично забезпечити ту кількість осіб, яку вони нагнали. Ворожі штурмові групи й групи копачів починають скаженіти. Вони біжать власними замінованими полями. Росіяни вже дійшли до того, що заміновують відходи, щоб їхня піхота не змогла відійти під час штурму, а позаду ставлять кулеметників. Попри власні втрати, противник продовжує атакувати", - додав Нагорний.
- Російські загарбники протягом минулої доби не проводили наступальних дій на Бахмутському напрямку. Натомість українські військові завдають окупантам значних втрат: 1130 ліквідованих за добу.
- Заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ майор Родіон Кудряшов зазначив, що ситуація на Бахмутському напрямку динамічна, але повністю контрольована ЗСУ.
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